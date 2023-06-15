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Marmaris’te zabıta personelini yüzlerce kişi uğurladı

15.06.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Belediyesi’nde çalışan zabıta personeli Kemal Şener, belediye personeli ve bölge sakinlerinden yüzlerce kişi katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Marmaris’te zabıta personelini yüzlerce kişi uğurladı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Marmaris Belediyesi zabıta personeli Kemal Şener, Bozburun’da son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. 2004 yılından beri Marmaris Belediyesi’nde görev yapan 40 yaşındaki Kemal Şener’in cenaze törenine Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı, Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, birim müdürleri, belediye çalışanları, bölge sakinleri ve birlikte çalıştığı zabıta personeli katıldı. Evli ve 1 kız çocuğu olan Şener’in ailesine taziye dileklerini sunan Başkanvekili Hasan Yaylalı, Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın baş sağlığı dileklerini iletti.

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