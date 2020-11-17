YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'te zeytin hasadına başlandı

Marmaris'te zeytin hasadına başlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Marmaris'te zeytin hasadına başlandı

MUĞLA (AA) - Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu Muğla'nın Marmaris ilçesinde çiftçiler yetiştirdikleri zeytinleri hasat ediyor.

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, yaklaşık 950 dekar alanda 10 bin zeytin ağacının bulunduğu ilçede, bu yıl 50 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, S.S. Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz ile belediyeye ait 20 dönümlük arazide Marmaris Memecik ve Girit zeytini ağaçlarının bulunduğu alanda yapılan hasat etkinliğine katıldı.

Oktay ve Akdeniz, sırığa bağlı tırmıkla hasadı başlattı. Çiftçilere bereketli bir yıl dileyen Oktay, belediye işçileriyle bir süre zeytin topladı.

Hasat çalışmalarını görüntüleyen gazeteciler, zeytinlikten elde edilen ve daha önce sıkımı yapılan zeytin yağlarını tattı.

Oktay, burada yaptığı açıklamada, belediyenin arazisinde zeytin hasadının başladığını, turizm kenti olan ilçede butik ve marka ürünler ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Zeytinciliğin bölgede önemli yeri olduğunu belirten Oktay, "Bu zeytinyağının tadı çok güzel. Hem yağ hem sofralık zeytin anlamında Marmaris Memecik ve Girit zeytini, dünyada en özgün zeytin türlerinden biri. Burada ürettiğimiz zeytinyağlarını turizm fuarlarında ve çeşitli tanıtım etkinliklerinde dağıtacağız." diye konuştu.

Oktay, önümüzdeki yıllarda üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

S.S. Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz de hasadın iyi geçtiğini, ağaç başına 5 kilograma yakın zeytinyağı elde ettiklerini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok

Muğla Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:41
Öğle
12:57
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:21

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Didem Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.