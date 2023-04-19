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Marmaris’teki ’105 Sokak’ta 23 Nisan geleneği bu yıl da bozulmayacak

19.04.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinin bayrak dedesi Salih Yazgan ve basın mensubu Ender Türkkan tarafından yıllardır geleneksel hale getirilen 23 Nisan kutlamalarının yapıldığı 105 sokakta bu yıl da hazırlıklar tamamlandı.

Marmaris’teki ’105 Sokak’ta 23 Nisan geleneği bu yıl da bozulmayacak

Marmaris’te yaşayan emekli terzi Salih Yazgan, 2014 yılında resmi 23 Nisan töreninin ardından çocukların moralsiz olduklarını görüp hemen bir etkinlik organize etti. Sonraki yıllarda da emekli maaşı ve çevredekilerin destekleri ile aldığı bayrakların sayısını arttırıp, düzenlediği eğlencelere yenilerini ekleyen Yazgan alternatif 23 Nisan kutlamalarını sürdürüyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ’105. Sokak Çocuk Şöleni’ için bir ay öncesinden hazırlıklara başlayan Salih Yazgan değişik boyutlardaki iki bin Türk Bayrağı’nı, Selimiye Mahallesi’ndeki evinde tek tek yıkayıp ütüledikten sonra sokak ve bitişiğindeki Hasan Işık Caddesi’ndeki binaların arasına astı. Yazgan, ayrıca çerçevelettiği onlarca Atatürk posterini de 105 Sokak’taki apartmanların girişine monte etti. Çocukların 23 Nisan dedesi Salih Yazgan ve basın mensubu Ender Türkkan’ın çabalarına bu yıl Selimiye halkı da ortak oldu. Selimiyeliler, 105 Sokağı süsleyerek bayrama özel pankartlar afişler hazırladı.

"SOKAĞIN 10. YILINI DA KUTLAYACAĞIZ"

Marmaris 105 Sokak’tan Selimiye Mahallesi’ne taşınan, ancak sokak kutlamalarını asla bırakmayan emekli terzi Salih Yazgan, "Bu sene 23 Nisanımızı burada kutlarken burada düzenlediğimiz etkinliklerimizin de onuncu yılını da kutluyoruz. Türkiyemizin de 100. yılını beraber kutlamış oluyoruz. 105 Sokak artık alışkanlık haline geldi. Türkiye’de de her yerde bilinen bir sokak haline oldu. İnşallah bütün sokaklarımızda böyle olur. 23 Nisanımızı bu sokakta yine çocuklarımızla insanlarla hep beraber kutlayacağız. Her sene olduğu gibi bir motorcu grubumuz, sihirbazlarımız var. Selimiye Mahallesi halkından da ciddi şekilde destek var. Çocuklar için yiyecek ve içecek ikramları yapacaklar. Biz hep birlikte çok güzeliz çok güçlüyüz" dedi.

Emekli maaşı ve çevredeki vatandaşların desteği ile her yıl yeni bayraklar alarak eskilere ekleyen Yazgan "Bu yıl 105 sokak haricinde Hasan Işık Caddesini de boydan boya bayraklarla donattık. Bir de 170 metrekarelik dev bir Türk Bayrağımız var onu da asacağız. Her şey çocuklar için, memleketimiz için" şeklinde konuştu.

9 yıl önce başlayan ve bu yıl 10. kez düzenlenecek olan 105 sokak şenliklerinin organizasyonunda ilk yıldan bu yana Salih Yazgan ile birlikte olan basın mensubu Ender Türkkan ise, "23 Nisan günü Ramazan Bayramı’nın son günü oluyor. Büyük bir katılım bekliyoruz. Çünkü tatilcilerimiz de burada olacak. Programımız saat 13.00’da başlayacak ve yaklaşık 2 saat sürecek. Marmaris yaşayanlarını ve tatil için Marmaris’e gelenleri buraya bekliyoruz. Çocuklarımızın sevincini paylaşalım, sevinçlerine sevinç katalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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