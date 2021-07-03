Marmaris'teki orman işçisinin hayatını kaybettiği yangının enerji nakil hatlarından çıktığı bildirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde söndürme çalışmaları sırasında bir işçinin hayatını kaybettiği orman yangının enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, İçmeler Mahallesi Boynuzbükü mevkisindeki yangının ardından çalışma başlatıldı.

Bilirkişi gözetiminde, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 11 görgü tanığının ifadesine başvurdu.

Bilirkişi incelemesi sonucu yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek dosya, Başsavcılığa iletildi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran'da çıkan yangında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalan orman işçisi Görkem Hasdemir yaşamını yitirmiş, yaklaşık 25 hektar ormanlık alan yanmıştı.​​​​​​​



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