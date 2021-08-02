YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'teki orman yangınında mahalle sakinleri denizden botlarla tahliye edildi

Marmaris'teki orman yangınında mahalle sakinleri denizden botlarla tahliye edildi

02.08.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınında mahalle sakinleri denizden botlarla tahliye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevlerin bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşması ve Hisarönü ile Bozburun arasındaki kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle mahalle sakinleri denizden botlarla tahliye edildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yangına havadan ve karadan müdahaleye başlayan ekipler, havanın kararmasıyla çalışmaları karadan sürdürüyor.

Hisarönü Mahallesi'nde yaşayanlar yangın nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanınca botlarla denizden tahliye edildi.

Büyükbaş hayvanlarını tahliye eden bazı vatandaşlar ise deniz kenarında uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

Hisarönü Mahallesi sakinlerinden Ömer Yavuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlerinden haber almadığını, yaşananların kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Yangından kurtarılan hayvanların kayıt altına alınmasının ardından Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince güvenli bölgeye taşınacağı öğrenildi.

Bir sürücünün otomobilini yangında zarar görmemesi için kumsala koyması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki... Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki...
Bakan Pakdemirli, Muğla'da havadan inceleme yaparak orman yangınları hakkında bilgi verdi:Bakan Pakdemirli, Muğla'da havadan inceleme yaparak orman yangınları hakkında bilgi verdi:

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:05
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:21
Yatsı
21:49

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.