YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı

28.06.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Muğla'daki orman yangınından Kayseri'ye dönen arazözünün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 4 orman işçisi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangından döndüğü bildirilen Metin Billor (48) idaresindeki Kayseri Orman İşletme Müdürlüğüne ait 38 VZ 674 plakalı arazöz, Dinar - Çay kara yolu Çiçektepe köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan orman işçileri Abdullah Doğan, (37) Mustafa Akpınar (33) ile İsmail Çeltik (28) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tahsin Etli ile Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us da kazada yaralanan orman işçilerini Dinar Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulunduHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
Giresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybettiGiresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldıTrabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:38
Sabah
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:01
Akşam
20:34
Yatsı
22:17
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.