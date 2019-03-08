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Marouane Fellaini Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

31 yaşındaki Marouane Fellaini, bir açıklama yaparak Belçika Milli Takımı için artık oynamayacağını açıkladı.

Marouane Fellaini milli takımı bıraktı.

Flaş karar

31 yaşındaki oyuncu, genç nesillerin önünü açmak istediği için bu kararı verdiğini belirtti.

31 yaşındaki oyuncu, genç nesillerin önünü açmak istediği için bu kararı verdiğini belirtti.

Bir dönem Everton ve Manchester United takımlarının forması giyen Fellaini, milli takımda 12 senedir görev alıyordu.

Bir dönem Everton ve Manchester United takımlarının forması giyen Fellaini, milli takımda 12 senedir görev alıyordu.

Fellanini'nin açıklamaları şu şekilde:

Fellanini'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bu benim için kolay bir karar değildi."

"Bu benim için kolay bir karar değildi."

"Ancak bence geri çekilme ve yeni nesil Belçikalı oyuncuların Belçika futbol tarihinde bu çok başarılı döneme devam etmelerine izin vermenin zamanı geldi."

"Ancak bence geri çekilme ve yeni nesil Belçikalı oyuncuların Belçika futbol tarihinde bu çok başarılı döneme devam etmelerine izin vermenin zamanı geldi."

Fellanini son olarak Manchester United'tan Çin kulübü Shandong Luneng Taishan'a transfer olmuştu.

Fellanini son olarak Manchester United'tan Çin kulübü Shandong Luneng Taishan'a transfer olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Marouane Fellaini Belçika Milli Takımı Manchester United Shandong Luneng

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