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Mars’a bile dadandılar

İHA İHA
01.04.2024 12:06
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Sivas’ta rengi ve yapısıyla dünyadaki mars olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları definecilerin hedefi haline geldi.

Sivas merkeze uzaklığı 23 kilometre olan Eğribucak köyünde bulunan ve Dünyada ki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıkları yaz kış doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Özellikle yaz ayında kızıllaşarak adeta Mars’ın yüzeyini andıran kayalıklar bu sebeple ‘Dünyada ki Mars’ olarak adlandırılıyor. Zaman zaman definecilerin hedefi olan kayalıklar jandarma ekiplerinin bölgede arttırdığı devriyeler sonrası bölgeye adeta yanaşamıyor. Eğribucak köyü Muhtarı Fatih Durna, jandarma ekiplerinin bölgede devriyelerini arttırdığını ve bu nedenle definecilerin artık bölgeye gelmeye çekindiklerini ifade etti.

MARS’IN GÜVENLİĞİ TÜRK JANDARMASINA EMANET

Jandarma ekiplerinin bölgede devriyelerini arttırdığını ifade eden Muhtar Fatih Durna, “Defineciler bir zarar vermeden, sağ olsun Jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanıyor veya caydırılıyor. Geçen günlerdeyse bir kişi buraya gelmiş vatandaşın kavağını kesiyordu, yani bir nevi hırsızlık yapıyordu. Jandarma ekipleri, ihbarımızdan sonra hızla geldiler ve suçüstü yaptılar. Burası Dünyadaki Mars olarak biliniyor ve merkeze yakın olduğu içinde ziyaretçi çekiyor. Güzel bir yer ancak bu güzelliğinin yanı sıra defineciler ve hırsızlar tarafından tahrip edilmek isteniyor. Jandarmalarımız sağ olsunlar tahrip etmelerine izin vermiyor gece gündüz 24 saat çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

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