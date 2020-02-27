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Mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri açıklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 27.02.2020 14:02 | Son Güncelleme

Salarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinliklerinde takvim açıklandı.

Salarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinliklerinde takvim açıklandı. Konferansların, sergilerin, konserlerin, panellerin, tiyatro buluşmalarının, söyleşi ve dinletilerin, konak buluşmalarının, sinema gösterimlerinin yer aldığı Mart etkinliklerine tüm kültür sanat dostları davet edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür Sanat Etkinliklerinde Mart takvimi açıklandı. Söyleşi ve imza günlerinden konserlere, tiyatro gösterimlerinden sergi açılışlarına, sinema günlerinden konferanslara kadar birçok renkli etkinliği Sakaryalılar ile buluşturan programlarda Mart ayı da dolu dolu geçecek.
Etkinlik takviminde, 6 Mart Cuma günü ‘Online Müslümanlar’ adlı söyleşisiyle Yazar Bekir Develi, 10 Mart Salı günü ‘II. Abdülhamid’in İslam Birliği Siyaseti’ konferansı ile Tarihçi Yazar İhsan Süreyya Sırma, 16 Mart Pazartesi günü ise Yazar Yusuf Kaplan ‘Çağrısı, Çağ’ını Kuracak Bir Gençlik’ konferansı ile kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkalığı tarafından yapılan açıklamada, konferansların, sergilerin, konserlerin, panellerin, tiyatro buluşmalarının, söyleşi ve dinletilerin, konak buluşmalarının, sinema gösterimlerinin yer aldığı Mart etkinliklerine tüm kültür sanat dostları davet edildi.

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