YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Mart ayı meclis toplantıları sona erdi

Mart ayı meclis toplantıları sona erdi

SİVAS HABERLERİ  | 06.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

Sivas İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5’inci oturumla sona erdi.

Sivas İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5’inci oturumla sona erdi. İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirilen ve 5 gün süren oturumlarda birçok gündem maddesi masaya yatırıldı.
Meclis üyeleri İl Özel İdaresine ait misafirhane ve Sıcak Çermik mevkiindeki termal evlerin konaklama bedeli ve süresi belirledi. İl Özel İdaresi personel kadrolarından emeklilik nedeniyle boşalan norm kadro fazlası işçi kadrolarının iptali ile terfileri nedeniyle memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ilişkin kadro değişiklik cetvellerinin kabulüne karar verildi.
Mart ayı toplantılarında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi uyarınca hazırlanan 2019 yılı İl Özel İdaresi faaliyet raporu görüşülerek kabulüne karar verildi. Öte yandan 2020 yılı bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek aktarımı yapıldı.
İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarında; Araştırma ve İnceleme Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Tarım ve Orman Komisyonuna, Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilen konuları görüşerek karara bağladı.
Mart ayı meclis toplantıları, meclis üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Kokoreççiden duyarlı davranış

Kokoreççiden duyarlı davranış

Sivas Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
12:48
İkindi
16:01
Akşam
18:36
Yatsı
19:53

Sivas Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

4 Eylül Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Güldeş Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

MHP’li vekilden VAR tepkisi

MHP’li vekilden VAR tepkisi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.