Mart ayında Denizli’de ki araç sayısı 414 bin 559 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı 2020 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Denizli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 414 bin 559 oldu.

TÜİK 2020 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Denizli’de 2019 yılı Mart ayında toplam araç sayısı 406 bin 597 iken, 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 oranında bir artış göstererek 414 bin 559’a ulaştı.

Otomobil sayısı 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 199 bin 635’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise 199 bin 635 adet otomobil, 7 bin 136 minibüs, 3 bin 953 adet otobüs, 65 bin 485 adet kamyonet, 12 bin 60 adet kamyon, 72 bin 386 adet motosiklet, 52 bin 995 adet traktör ve 909 adet özel amaçlı araç bulunuyor.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 3,2 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 3 bin 419 adet ile otomobilde gerçekleşti.

2020 yılı Mart ayında Denizli’de toplam 11 bin 294 taşıtın devri yapıldı.

