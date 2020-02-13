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MARTED Başkanından ‘Dünya Radyo Günü’ Mesajı

BURSA HABERLERİ  | 13.02.2020 16:54 | Son Güncelleme

Marmara Radyo ve Televizyon Yayıncıları Dernek Başkanı Hasan Şirin, ’13 Şubat Dünya Radyo Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.Şirin mesajında şu ifadelere yer verdi: “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından bir iletişim aracı olarak radyonun önemine değinmek ve uluslararası radyo yayıncıları arasındaki etkileşimi artırmak için 13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak ilan edildi.

MARTED Başkanından ‘Dünya Radyo Günü’ Mesajı

Marmara Radyo ve Televizyon Yayıncıları Dernek Başkanı Hasan Şirin, ’13 Şubat Dünya Radyo Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Şirin mesajında şu ifadelere yer verdi: “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından bir iletişim aracı olarak radyonun önemine değinmek ve uluslararası radyo yayıncıları arasındaki etkileşimi artırmak için 13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak ilan edildi. Bu kapsamda her yıl 13 Şubat Dünya Radyo Günü farklı temalarla kutlanmaktadır. Önceki yıllarda ‘toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi, gençlik, olağanüstü hal ve felaket durumlarında radyo, ‘diyalog, hoşgörü, barış ve spor’ temalarında kutlanırken, 2020 teması ise ‘Radyo ve çeşitlilik’ olarak belirlendi. Geniş kitlelere ulaşan en büyük iletişim aracı radyolar halkın sesi olmuştur. Yüzlerini görmediğimiz ve sadece sesleriyle onları tanıdığımız, her yerde, her zaman bir dost gibi bizimle birlikte olan ve her anımızda istediğimiz zaman yanımızda olan ve medyanın görünmeyen yüzleri olan radyolar yaşantımızın vazgeçilmezleridir. Radyo, tiyatrodan müziğe, haberden eğlenceye birçok alanda kültürel hayatımızın vazgeçilmezi olmuştur. İnanıyorum ki radyolarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da etik ilkelere bağlı, toplumsal değerlerimizin bilinciyle, tarafsız bir şekilde yayınlarına devam edecektir. Bu düşüncelerle Radyo yayıncılarımızın 13 Şubat Dünya Radyo Gününü tekrar kutlar, bütün meslektaşlarımın görevlerinde başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

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