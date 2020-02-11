Martılar yüksekten uçuyor

Kısa bir süre önce yeniden yapılanmaya giden Marmaris Belediye Gençlik Spor, basketbol futbol ve voleybolda başarıdan başarıya koşuyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında genel kurulu yapılarak yeniden yapılanmaya giden Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü her branşta önemli başarılar elde ediyor. Hasan Yaylalı’nın kulüp başkanı olarak seçildiği genel kurulun ardından Eylül ayında branşlar açan kulüp futbol, basketbol ve voleybolda başarılı sonuçlar elde ediyor.

Marmaris Belediye Basketbol A Takımı, Muğla Büyük Erkekler Ligi’ni şampiyon bitirdi ve Bölgesel Lige yükseldi. Merteşe Karya Basketbol ile Muğla’da oynanan maç için Marmaris’ten araç kaldırıldı. Maçı çok sayıda taraftarla birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ailesiyle beraber izledi.

Marmaris Belediye Basketbol U 16 Takımı da final maçında Fethiye Belediye Spor’u farklı yenerek Muğla İl Birincisi oldu ve Ege Bölge Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Futbol A Takımı da deplasmanda Köyceğizspor’u 13

