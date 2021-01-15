YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Martıların balık kapma telaşı

Martıların balık kapma telaşı

15.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkçı teknelerinin arkasına takılan yüzlerce martının nasibini araması güzel görüntüler oluşturdu.Sinop’ta denize açılan balıkçı teknelerini, denizin asi çocukları martılar yalnız bırakmıyor.

Balıkçı teknelerinin arkasına takılan yüzlerce martının nasibini araması güzel görüntüler oluşturdu.
Sinop’ta denize açılan balıkçı teknelerini, denizin asi çocukları martılar yalnız bırakmıyor. Tekneleri takip eden martılar, ağların çekildiği dakikalarda kendi aralarında bir mücadelenin içine giriyor. Denizdeki ve tekneden atılan balıkları yakalamaya çalışan çok sayıda kuşun balık kapma mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Martılar, çığlıkları ile denizdeki balıkçılara ise yalnızlıklarını unutturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Karı-koca gibiyiz zaten' 'Karı-koca gibiyiz zaten'
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor! En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
1/

Sinop Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:58
Öğle
12:54
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
19:06

Sinop Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Anka Eczanesi
Boyabat
Ekin Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Öncel Eczanesi
Ayancik
Sağlık Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Sinop’ta koronaya karşı müzikli moral

Sinop’ta koronaya karşı müzikli moral

Gerze’de ilk aşılar vuruldu

Gerze’de ilk aşılar vuruldu

Gerze’de ilk aşılar vuruldu

Gerze’de ilk aşılar vuruldu

Odadan öğrencilere tablet desteği

Odadan öğrencilere tablet desteği

Sinop'ta kurak geçen mevsim kestane rekoltesini olumsuz etkiledi

Sinop'ta kurak geçen mevsim kestane rekoltesini olumsuz etkiledi

Türkeli’de ilk korona aşıları vuruldu

Türkeli’de ilk korona aşıları vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.