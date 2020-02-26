Masa Dağı yolu genişletiliyor

Kepez Belediyesi, Duacı mahallesinin şehir merkeziyle ulaşımını kısaltan Masa Dağı bölgesindeki yolunu genişletiyor. Başkan Hakan Tütüncü, otoban gibi yol açtıklarını belirterek, “Bu çok geniş yol, uzun yıllar Kepez’in trafiğini rahatlatan önemli bir güzergah olacak" dedi.

Kepez Belediyesi, orman vasfını kaybetmiş 2B arazileri üzerindeki mülkiyet sorununun çözülmesinden sonra konut yapımının hızlandığı Masa Dağı bölgesini, yeni yollarla şehrin dört bir yanına bağlıyor. Antalya Şehir Hastanesi’nin de yapılacağı Masa Dağı’nın batı, doğu ve güney kısımlarına 20 metre genişliğinde yollar açılmıştı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şimdi de Masa Dağı’nı, kuzeyindeki Duacı Mahallesi’ne bağlayan 6469 Sokak’ta yol genişletme çalışması başlattı. Antalya-Burdur Yolu’nun Korkuteli Kavşağı’na da ulaşım imkanı sunan 6469 Sokak, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde 2009’da açılmıştı.

Genişlik 8 metreden 20 metreye çıkıyor

Duacı Mahallesi 9045 ve 9035 sokaklarının kesişimi ile Çankaya Mahallesi 6466 Sokak arasında açılan yol, bölgenin şehir merkezine ulaşımını kısaltmıştı. Yıllar içerisinde araç trafiğinin artmasından dolayı 5 metre genişliğindeki yol, kullanım yoğunluğunu kaldıramaz hale gelmişti. Fen İşleri Müdürlüğü de, Masa Dağı’ndaki konut yapımının artmasını ve araç yoğunluğunu dikkate alarak bu yolun genişliğini 8 metreden 20 metreye çıkarıyor. Genişletme çalışması kapsamında 1571 metre uzunluğundaki yolda, iş makineleriyle sert kaya parçaları kırılarak, yolun alt tabakası oluşturuluyor. Daha sonra kamyonlarla getirilen kum, çakıl gibi malzemelerle yolun alt tabakası güçlendiriliyor ve tesviyesi yapılıyor. Ardından ağır silindirle yol düzeltiliyor. Alt yapı çalışmalarından sonra ise yol asfaltla kaplanacak. Fen İşleri Müdürlüğü, 6469 Sokak’ta başlattığı yol genişletme çalışmasını kısa zaman içerisinde bitirmeyi planlıyor. Hizmete girdiğinde araç sürücülerine konforlu bir yol hizmeti sunacak olan yol, bölgeye yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi için de alternatif bir ulaşım yolu olacak.