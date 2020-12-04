Masa Tenisi Hakemi Yıldız anısına Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonun ortaklaşa düzenlediği; Engelliler Kayseri Masatenisi Turnuvası yapıldı.

3 gün önce Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Masa Tenisi Hakemi Mustafa Yıldız anısına düzenlenen turnuvada Kayseri 4.’sü Ahmet Fethi, 3.’sü Durmuş Aytekin, 2.’si Mete Kurt ve 1.’si Kadir Can Gökalp oldu. Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği’nden yapılan açıklamada; "Bu turnuvaya katkılarından dolayı; Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali Ihsan Kabakci beye, Masa Tenisi İl Temsilcimiz Av. Umut Yılmaz beye, Türkiye Milli Antrenör Halil Adak hocamıza, hakemlerimize, katılım sağlayan engelli arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

