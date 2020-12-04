YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Masa Tenisi Hakemi Yıldız anısına Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

Masa Tenisi Hakemi Yıldız anısına Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.12.2020 14:09 | Son Güncelleme

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonun ortaklaşa düzenlediği; Engelliler Kayseri Masatenisi Turnuvası yapıldı.3 gün önce Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Masa Tenisi Hakemi Mustafa Yıldız anısına düzenlenen turnuvada Kayseri 4.’sü Ahmet Fethi, 3.’sü Durmuş Aytekin, 2.’si Mete Kurt ve 1.’si Kadir Can Gökalp oldu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonun ortaklaşa düzenlediği; Engelliler Kayseri Masatenisi Turnuvası yapıldı.
3 gün önce Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Masa Tenisi Hakemi Mustafa Yıldız anısına düzenlenen turnuvada Kayseri 4.’sü Ahmet Fethi, 3.’sü Durmuş Aytekin, 2.’si Mete Kurt ve 1.’si Kadir Can Gökalp oldu. Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği’nden yapılan açıklamada; "Bu turnuvaya katkılarından dolayı; Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali Ihsan Kabakci beye, Masa Tenisi İl Temsilcimiz Av. Umut Yılmaz beye, Türkiye Milli Antrenör Halil Adak hocamıza, hakemlerimize, katılım sağlayan engelli arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:33
Öğle
12:33
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.