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Masa tenisinde özlem sona erdi

ANKARA HABERLERİ  | 31.10.2020 22:13 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana müsabaka yapılmayan masa tenisinde, Süper Lig 1. etap maçları Balıkesir'de başladı

Masa tenisinde Süper Lig 1. etap maçları, Balıkesir'de başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana müsabaka yapılmayan masa tenisinde özlem sona erdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu, Balıkesir'de oynanan 1. etap müsabakalarıyla başladı.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Erkeklerde Beşiktaş, KBS MTD, Girne Amerikan Üniversitesi ve İstanbul BBSK 2'de 2 yaptı, Fenerbahçe ve Çorum Belediyesi çıktıkları maçları kazandı.

Kadınlarda ise Fenerbahçe, TİGEM, Kocasinan Belediyespor, Bu Piliç Spor, İstanbul BBSK, Adana MTİ ve Trabzonspor 2'de 2 yaptı, Bursa Büyükşehir Belediyespor çıktığı tek maçtan galibiyetle ayrılarak ilk günü yenilgisiz geçti.

Kovid-19 tedbirleri altında yapılan 1.etap maçları, yarın sona erecek.

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