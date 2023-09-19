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Masaj salonunu basan baba konuştu: Benim tek amacım çocuğumu bulmak

19.09.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşayan ve eski eşinin Malatya’da bir masaj salonunda çalıştığını ve 5 yaşındaki oğlunu yanında getirdiği haberini alınca masaj salonunu basmıştı.

Konuyla ilgili konuşan baba, "Çocuğum 5 aydır kayıp. Şu andaki tek korkum çocuğuma zarar vermeleri" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Malatya’nın Hamidiye Mahallesi’nde yaşanmıştı. İddia göre masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi ve masaj salonunu basarak cam ve çerçeveleri kırmıştı. Olayın yaşanılmasının ardından öfkeli baba konuştu.

"BENİM TEK AMACIM ÇOCUĞUMU BULMAK"

Konuyla ilgili konuşan Uğur Kuru, "Çocuğum 5 aydır kayıp. Şehir şehir arıyordum. En son İzmir’den bir haber geldi çocuğun burada diye. Ben İzmir’e yola çıktım daha sonra Malatya’ya kaçırdığını öğrendim. Biz de Malatya’ya gittik. Telefonları açmadı. Mesaj salonuna polis gönderdim, sonra eşimi gönderdim ama kapıyı açmadılar. Çocuğumun kıyafetlerini asılı gördüm içeride, eşime de onun sevgilisi küfür edince dayanamadım ve içeriye daldım. Girdim içeriye ama çocuk orada yoktu. Bize ihbarlar geliyor o kadının ve sevgilisinin uyuşturucu kullandığına yönelik. Çocuğuma şiddet uyguladığına dair bana fotoğraflar atıyorlar. Malatya’da çocuğumu bulamadım. Şu andaki tek korkumda çocuğuma zarar vermeleri. Hala çocuğumu arıyorum. Gören duyan herkes en yakın karakola haber versin. Biz şikayetçi olduk zaten her şey var bunlarda. Ben masaj salonunu bastım beni şikayet ettiler mi, etmediler mi bilmiyorum? Benim tek amacım çocuğumu bulmak" dedi.

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