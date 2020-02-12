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Masal atölyesi ile hayal güçleri artıyor

İZMİR HABERLERİ  | 12.02.2020 10:44 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, çocukların hayal ve oyun kurma becerisini artırmak amacıyla ’Masal Atölyesi’ düzenledi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, çocukların hayal ve oyun kurma becerisini artırmak amacıyla ’Masal Atölyesi’ düzenledi. Etkinliğe katılan çocuklar okudukları masallardaki hayali kahramanları resimlerle anlattı, eğlenceli ve eğitici zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
Çiçek Mahallesi Merkez semt evinde gerçekleşen ’Masal Atölyesi’ projesi ile çocukları masalların büyülü dünyasıyla buluşturan Bayraklı Belediyesi, minik öğrencilere kitap okumanın önemini ve masal anlatıcılığı sanatını öğretiyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte Masal Anlatıcısı Duygu Harmancı Karagülle, ilk olarak çocuklara akıcı bir dille masallar okudu. Minik katılımcıların hayallerinde canlandırdığı masal kahramanlarını kendilerine verilen çeşitli resimleri seçerek, yorumlamasını isteyen Karagülle, “Böylece çocukların okudukları ve dinledikleri masallardan ne anladığını, hayallerindeki kahramanların kimler olduğunu anlama fırsatı buluyoruz ve hayal kurmalarını sağlıyoruz. Olayların gelişimine göre iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğreniyorlar. Masalların çocuk gelişiminde oldukça önemli ve kayda değer katkıları var. Masal anlatımı esnasında bir yandan anlatan kişi ile çocuk arasında iletişim kurulurken diğer yandan da çocuğun bütün zihinsel faaliyetlerini harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bunları öğrenirken de aynı zamanda kaliteli zaman geçirerek eğleniyorlar” dedi.

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