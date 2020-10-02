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Masal eğitimi sertifika töreniyle son buldu

SAMSUN HABERLERİ  | 02.10.2020 18:47 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde bulunan Gündüz Bakımevi’nde, görevli eğitmen ve eğitmen yardımcılarına ‘Okul Öncesi Anadolu Masalları Eğitimi’ verildi.OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Atakum Millî Eğitim Müdürlüğü öğretmeni ve masal anlatıcısı Nurten İren tarafından gerçekleştirilen eğitim iki gün sürdü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde bulunan Gündüz Bakımevi’nde, görevli eğitmen ve eğitmen yardımcılarına ‘Okul Öncesi Anadolu Masalları Eğitimi’ verildi.
OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Atakum Millî Eğitim Müdürlüğü öğretmeni ve masal anlatıcısı Nurten İren tarafından gerçekleştirilen eğitim iki gün sürdü. Eğitim sonunda sertifika töreni düzenlendi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gündüz Bakımevi’nde gerçekleşen sertifika törenine, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci katıldı. Törende, Rektör Yardımcısı Batuk ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Kural’ın isteği üzerine masal dinletisi gerçekleşti.
8 personelin sertifika aldığı tören sonunda eğitmen İren’e de Prof. Dr. Cengiz Batuk tarafından fidan sertifikası verildi.

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