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Masal gemisi projesi ile Türk ve Polonyalı çocuklar etkinlik yaptı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.12.2020 11:47 | Son Güncelleme

Aralarında Elazığ Ulukent Anaokulu’nunda bulunduğu "Masal Gemisi"projesi kapsamında Polanyalı ve Türk öğrenciler online olarak bir araya gelip etkinlik yaptı.E-twinning kapsamında hazırlanan 8 Türk ,3 Polonyalı ortağı olan Masal Gemisi projesi çocukları masalların dünyasında bir araya getirdi.

Aralarında Elazığ Ulukent Anaokulu’nunda bulunduğu "Masal Gemisi"projesi kapsamında Polanyalı ve Türk öğrenciler online olarak bir araya gelip etkinlik yaptı.
E-twinning kapsamında hazırlanan 8 Türk ,3 Polonyalı ortağı olan Masal Gemisi projesi çocukları masalların dünyasında bir araya getirdi. Aralarında Elazığ Ulukent Anaokulu’nunda yer aldığı proje kapsamında öğrenciler, online olarak Polonyalı arkadaşlarına misafir oldu. Polonyalı çocuklar Türk arkadaşları için şarkılar söyleyerek yeni yıl için iyi dileklerde bulundu. Her ay bir ile konuk olan çocuklara öğretmenler tarafından da masal anlatıldığı belirtildi.
Masal Gemisi Projesinde yer alan öğretmenlerin İstanbul’dan Serap Erol, Bahar Karaca, Elazığ’dan Halime Özak, Konya’dan Nalan Alan, Nevşehir’den Tuğba Andaş, Antalya’dan Fatma Köksal, Giresun’dan Sevda Demirel, Malatya’dan Mihrican Özen, Polonya’dan ise
Kamila Banas, Magdalena Osóbka ve Stanislawa Stepien olduğu aktarıldı.
Türk ve Polonyalı çocuklar arasında küçük yaşta kurulan bu dostluğun gelecekte farklı kültürlerde ki insanlar hakkında olumlu düşünmelerini sağlayacağına inandıklarını belirten Ulukent Anaokulu Müdürü Halime Özak," Masal dinleyerek büyüyen çocukların kültürel değerlerini fark ederek sahip çıktıklarının bilincindeyiz. Masalların gerçek hayatın bir yansıması olarak çocuklara yaşamsal beceriler kazandıracağına inanıyoruz. Ayrıca çocukların kelime haznelerini geliştirmeyi ve severek okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyerek başladığımız bu projede çocuklarımız her ay bir ilimize konuk oluyorlar. Konuk olduğumuz şehirdeki öğretmenimiz iline ait bir masal anlatarak çocuklarımıza kültürel bir tanıtım yapıyor. Bu sayede çocuklarımız şehirler hakkında kalıcı bilgilere sahip oluyorlar"dedi.

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