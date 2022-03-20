"Masanın Altında" tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Masanın Altında" adlı okuma tiyatrosu ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Garibaldi Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyer öncesi AA muhabirine açıklama yapan oyunun yönetmeni Çağıl Tekten, Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan okuma tiyatrolarının ilgi gördüğünü söyledi.

Tekten, okuma tiyatrolarında hem seyircinin daha fazla metinle hızlı şekilde buluştuğunu hem de aynı kurumda çalışan oyuncuların birbirleriyle tanışma imkanı yakaladığını belirtti.

"Masanın Altında"nın konusuna değinen Tekten, şunları kaydetti:

"Oyun, alt metninde göçmenlik sorunu, bireyin yalnızlaşması, ekonomik problemler, sanatın hak ettiği değeri görmemesi gibi pek çok derin ve ciddi konuları barındırıyor. Benim en sevdiğim tarafı da bu zaten. (Konuları) çok renkli, çok neşeli bir yerden anlatıyor. Çok yumuşak, absürt bir oyun."

Çağıl Tekten, oyunda imkansızlık nedeniyle masanın altında yaşayan birinin yer aldığını, bunun çok normal karşılandığını, kostüm ve dekorla da oyunu eğlenceli hale getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Oyunun 55 dakika sürdüğünü belirten Tekten, "Altı oyuncumuz var ve biri aslında anlatıcı. Okuma tiyatrosu olduğu için parantez içlerini bir anlatıcıya dönüştürdük. Yani metni değiştirmeksizin bir karakter eklemiş olduk." dedi.

- "Tatlı, eğlenceli ve hafif absürt bir oyun"

Oyuncu Zuhal Acar ise ilk kez bir okuma tiyatrosunda görev aldığını, oyunun da göçmenlik sorunu ve ekonomik problemlere odaklandığını aktardı.

Oyundaki karakterine ilişkin ise Acar, "Florence, çevirmenlik yaparak hayatını geçindiriyor ama bu çevirilerden çok fazla para kazanamıyor. O yüzden evindeki masasının altını bir göçmene kiraya veriyor. Kiracı, ev sahibi ilişkisi bir noktadan sonra aşka dönüşüyor. Böyle tatlı, eğlenceli ve hafif absürt bir oyun." diye konuştu.

Acar, bir hafta süren hazırlığın ardından oyunun sahnelendiğini dile getirerek, "Yönetmenimiz sadece okuma olarak değil, reji anlamında da bir şeyler kattı. Düz okuma yapmıyoruz, eğlenceli hale getirdik. Dümdüz metin okumaları sıkıcı olur. O nedenle bizim oyunumuz tam anlamıyla okuma tiyatrosu değil ama normal bir oyun da değil. İkisinin arasında gayet eğlenceli bir 55 dakika geçirteceğiz seyircilerimize." değerlendirmesinde bulundu.

Roland Topor'un yazıp, Esen Özman'un çevirdiği "Masanın Altında" adlı okuma tiyatrosu, çeviri yaparak hayata tutunmaya çalışan genç bir yazarın kirasını ödeyebilmek için masasının altını göçmen bir ayakkabı ustasına kiraya vermesiyle başlayan bir hikayeyi konu alıyor.

Oyunda Zuhal Acar'ın yanı sıra Canan Demirli, Bilal Ercan, Ahmet Kurt, Erdem Bilgi ve Hakan Sivlim rol alıyor.

