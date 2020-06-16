MASFED Başkanı Erkoç'tan oto galerilerine yönelik düzenlemeye destek:

MUSTAFA ÇALKAYA - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yapılan yeni düzenlemeyle oto galerilerinin öncelikle toplu iş yerlerinde açılabileceğini belirterek, "Tapuda konut olarak görünen yerlerde oto galeri bulunmayacak. Böylece trafiğin yoğun olduğu semtlerde kümelenmiş oto galerilerinin ellerindeki bulunan LPG'li araçlar nedeniyle patlama ve yangın riski ortadan kalkacak, oto galerileri satılık araçlarıyla kaldırımları ve yolları işgal etmeyecek." dedi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır beklenen galerilere yönelik "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bu yönetmelikle ikinci el otomotiv sektörünün önemli ölçüde düzene gireceğini ifade eden Erkoç, ikinci el araç satıcılarının düzenlemeden memnun olduğunu söyledi.

Erkoç, düzenleme sayesinde firmaların ticaretlerini daha çağdaş normlarda, daha nitelikli alanlarda yapacaklarına işaret ederek, şehir içinde apartman altlarında oto galeri açılamayacağı için vatandaşların şikayetlerinin de sona ereceğini dile getirdi.