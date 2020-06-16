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MASFED Başkanı Erkoç'tan oto galerilerine yönelik düzenlemeye destek:

ANKARA HABERLERİ  | 16.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

"Yeni düzenleme sayesinde oto galerileri öncelikle toplu iş yerlerinde açılabilecek" - "Tapuda konut olarak görünen yerlerde oto galeri bulunmayacak. Böylece trafiğin yoğun olduğu semtlerde kümelenmiş oto galerilerin ellerindeki LPG'li araçlar nedeniyle patlama ve yangın riski ortadan kalkacak, oto galeriler satılık araçlarıyla kaldırımları ve yolları işgal etmeyecek"

MUSTAFA ÇALKAYA - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yapılan yeni düzenlemeyle oto galerilerinin öncelikle toplu iş yerlerinde açılabileceğini belirterek, "Tapuda konut olarak görünen yerlerde oto galeri bulunmayacak. Böylece trafiğin yoğun olduğu semtlerde kümelenmiş oto galerilerinin ellerindeki bulunan LPG'li araçlar nedeniyle patlama ve yangın riski ortadan kalkacak, oto galerileri satılık araçlarıyla kaldırımları ve yolları işgal etmeyecek." dedi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır beklenen galerilere yönelik "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bu yönetmelikle ikinci el otomotiv sektörünün önemli ölçüde düzene gireceğini ifade eden Erkoç, ikinci el araç satıcılarının düzenlemeden memnun olduğunu söyledi.

Erkoç, düzenleme sayesinde firmaların ticaretlerini daha çağdaş normlarda, daha nitelikli alanlarda yapacaklarına işaret ederek, şehir içinde apartman altlarında oto galeri açılamayacağı için vatandaşların şikayetlerinin de sona ereceğini dile getirdi.

Türkiye'nin hemen her ilinde, şehir içinde apartman altlarına oto galeri açıldığını, bunun da mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini vurgulayan Erkoç, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığının oto galerilerinin şehir dışına taşınmasına yönelik yayınladığı genelgeye rağmen bu işletmeler kent içinde faaliyetlerine devam ediyordu. Yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte bunun da önüne geçilmiş olacak. Yeni düzenleme sayesinde oto galerileri öncelikle toplu iş yerlerinde açılabilecek. Tapuda konut olarak görünen yerlerde oto galeri bulunmayacak. Böylece trafiğin yoğun olduğu semtlerde kümelenmiş oto galerilerinin ellerindeki LPG'li araçlar nedeniyle patlama ve yangın riski ortadan kalkacak, oto galerileri satılık araçlarıyla kaldırım ve yolları işgal etmeyecek. Herkes rahat bir nefes alacak."

Sektörün düzene girmesi ve mesleğin daha nitelikli hale gelmesi için uzun zamandır büyük mücadele verdiklerine dikkati çeken Erkoç, söz konusu düzenleme için yetkililere teşekkür etti.

- İkinci araç ticaretinde yetki belgesi bekleniyor

Türkiye'de araç ticaretinin önemli ölçüde ayaküstü alım satım yapanlar tarafından gerçekleştirildiğini, bunun da hem vergi kaybına hem de tüketici mağduriyetlerine sebep olduğunu belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Yetki belgesi alma zorunluluğu ağustos ayına kadar uzatılmıştı. Bu sürenin tekrar uzatılmaması sektöre çeki düzen getirir ve kayıt dışılığın da önemli ölçüde kalkmasını sağlar. İlgili bakanlıklarımızdan bu sürenin tekrar uzatılmamasını talep ediyoruz. Bu yönetmelik çıktıktan sonra Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü il ticaret müdürlükleri tarafından verilen otomobil satıcısı yetki belgesi olmadan satış yapılamayacak. Yetki belgesi olmadan yapılan satışlar bu sayede cezai işleme tabi olacak. Yapılan bu çalışmaların akabinde sürekli şikayet ettiğimiz kayıt dışılığın da önüne geçilmesi sağlanacak. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar araç alım satımı yapamayacağı için mesleğimiz ehil kişilerce yapılabilecek."

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