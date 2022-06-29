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  4. MASİS'ten Erzincan'daki altın madeninin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin açıklama:

MASİS'ten Erzincan'daki altın madeninin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin açıklama:

29.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Maden işletmesinin faaliyetlerinin durdurulması, çok ağır bir yaptırım ve yatırım güvencesi anlamında ciddi riskler taşıyan bir durum"

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS), Erzincan'daki altın madeninin faaliyetinin durdurulmasının "çok ağır bir yaptırım ve yatırım güvencesi anlamında ciddi riskler taşıyan bir durum" olduğunu belirtti.

MASİS'ten yapılan yazılı açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madenini 2010'dan beri işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin MASİS üyesi olduğu ifade edildi.

"Şirketin kamuoyu nezdinde çevreye ve doğal yaşama zarar veren bir işletme olarak lanse edilmeye çalışılmasının, yeraltı kaynaklarının istihdam ve katma değere dönüşmesine bir katkısı olmayacağı" aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzincan Valiliği tarafından söz konusu teknik arıza hakkında yapılan açıklamada, alt kotta bulunan dere yatağına bir su akışının bulunmadığı, dolayısıyla dere yatağına ulaşan bir kirliliğin bulunmadığının tespit edildiği, akıntının Fırat Nehri'ne karıştığı iddialarının gerçeği kesinlikle yansıtmadığı açıkça ifade edilmiştir."

Açıklamada, medyada yer alan teknik arızanın şirket tarafından çok kısa süre içerisinde giderilmesiyle insan sağlığı, tarım alanları ve çevresel açıdan herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdamı, gerçekleştirdiği yerel satın almalar ve yürütülen sosyal projeler ile İliç ilçesi başta olmak üzere Erzincan ilimize ve ülkemize önemli katkıları olan bu maden işletmesinin faaliyetlerinin durdurulması, çok ağır bir yaptırım ve yatırım güvencesi anlamında ciddi riskler taşıyan bir durumdur. İlgili ve yetkili kamu kurumlarımız tarafından önerilebilecek ilave tedbirlerin de alınarak firmanın üretim faaliyetlerine en kısa sürede yeniden izin verileceğinden şüphemiz bulunmamaktadır."

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