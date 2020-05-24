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Maske Dağıtımı Ramazan Bayramında da devam etti

MANİSA HABERLERİ  | 24.05.2020 18:31 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, kendilerine tanınan sokağa çıkma iznini kullandı.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, kendilerine tanınan sokağa çıkma iznini kullandı. 14.00 ila 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestliği bulunan Manisalıları, Manisa Büyükşehir Belediyesi yine yalnız bırakmadı ve kurduğu maske dağıtım stantları ile halkımıza hizmet verdi.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde üçüncü kez kendilerine tanınan sokağa çıkma serbestliğinden faydalandı. Korona virüsle mücadele sürecinde halk sağlığının korunması amacıyla seferber olan ve sonrasında sokağa çıkma izinlerinde kurduğu hijyenik maske dağıtım stantları ile Manisalıların yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da vatandaşları yalnız bırakmadı. Ulupark, Kırmızı Köprü ve Atatürk Kent Parkı’nda kurulan maske dağıtım stantları ile binlerce maske, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza dağıtıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da, Ulupark’ta kurulan stantta vatandaşlara maske dağıttı. Ramazan Bayramı dolayısıyla stantlarda kolonya ve şeker ikramında bulunulurken, sokağa çıkma serbestliği tanınan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı kutlandı.

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