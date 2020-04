Maske kullanımında doğru bilinen yanlışlar

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu’nun tavsiye etmesi ile yaygınlaşan maske kullanımına ilişkin doğru bilinen yanlışları anlatan Türk Eczacıları Birliği Erzincan İl Temsilcisi Eczacı Burak Sarıkaya, "Sağlığımız için maskeyi olması gereken standartlarda almak gerekliliği kadar bu maskeleri olması gerektiği gibi kullanmak da önemli olduğunu ifade ederek maske temin edip kullanarak bu iş bitmiyor. Doğru maskeyi doğru şekilde kullanmamız gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiye niteliğindeki maske kullanılması kararı İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hayata geçirildi. Buna göre en az iki kişinin bir araya geldiği pazar yeri, market ve toplu ulaşım araçları gibi ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Türk Eczacıları Birliği Erzincan İl Temsilcisi Eczacı Burak Sarıkaya, yüze takılan cerrahi maskenin kullanım süresi ne kadardır? Çıkartılan bir maske yeniden kullanılabilir mi? Maske kullanırken dikkat etmemiz gerekenleri anlattı.

Sarıkaya, "Araştırmalara göre kişiler bir saat içinde en az yirmi defa ellerini yüzlerine, kulaklarına, gözlerine, burunlarına veya çenelerine götürüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından önerilen cerrahi maskelere steril olmayan elimizle temas ettiğimiz zaman bu maske deforme oluyor. Ellerinizle bir şekilde bulaşma riskinin olduğu yerlere, yüzeylere dokunuyorsunuz ve o yüzeyden bulaşacak virüsü bir de maskeye sürüyorsunuz. Bir şekilde maskeye elimizle dokunduğumuz zaman o maskeyi artık atmalıyız."

Bir maskenin kullanım süresi ne kadardır?

"Eğer steril olmayan elimizi maske ile temas ettirmezsek, maskeleri özel şartlarına uygun kullanırsak, nemlenmez ve yırtılmazsa 3-4 saat boyunca aynı maskeyi kullanabiliriz. Yani siz bir maskeyi alıyorsunuz, diyelim ki yüzünüzde bütün gün boyunca en az 6 saat boyunca kalması gerekiyor. Günlük iş durumuna göre değişiklik de gösterebilir. Mesela 6 saatlik süreyi baz aldığımızda kişiler bu sürenin yalnızca yüzde 21’i kadar maskelerini sağlıklı kullanıyor."

Yanlış kullanım örnekleri

"Biraz önce söylediğim gibi steril olmayan elimizi maske ile temas etmekten kesinlikle kaçınmalıyız. En yaygın yanlış kullanım ise maskeyi çeneye kadar indirip sigara ya çay içmek. Eğer maske takılıyken çay içeceksek, o maske bir daha kullanılmamalı. Özellikle sigara bağımlılığı olan kişiler her sigara içmelerinde maskelerini değiştirmelidir."

Maske bir kez çıkartılınca fonksiyonu biter

"Bu maskeler tek kullanımlıktır, yıkanamaz. Maske bir kez kullanılıp çıkartıldığında fonksiyonunu tamamlamış olur. Maskeyi kullanım sonrası çıkartıp bunu cebine koyup ertesi gün yeniden kullananlara da şahit oluyoruz. Bunlar gözlemlediğimiz yanlış kullanım örnekleri. Maskeyi taktıktan sonra ilk çıkarttığınız an o maskenin ikinci kez kullanımı hiçbir fayda getirmeyeceği gibi zararlara yol açar. Maskeyi bir zorunluluk olarak değil kendimizin ve toplumuzun sağlığı için kullanmalıyız. Kullanılmış maskeleri ağzı kapalı poşete koyarak ağzı kapalı çöp kutularına atmamız gerekmektedir. Maskemizi takmadan önce ve çıkarttıktan sonra her defasında ellerimizi su ve sabunla 20 saniye ovalayarak yıkamalı, suyun olmadığı ortamlarda alkol bazlı el dezenfektanları kullanarak ellerimizin sterilizasyonunu sağlamalıyız." dedi.