YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Maske seferberliğine üniversitede destek verdi

Maske seferberliğine üniversitede destek verdi

SİVAS HABERLERİ  | 20.04.2020 14:33 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, dezenfektan üretiminin ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda maske üretimine başladı.Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüse karşı (Covid-19) Türkiye’de çeşitli kurumlar faaliyetleri ile sağlık sisteminin ayakta kalması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, dezenfektan üretiminin ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda maske üretimine başladı.
Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüse karşı (Covid-19) Türkiye’de çeşitli kurumlar faaliyetleri ile sağlık sisteminin ayakta kalması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bütün kurumların vatandaşlarla el ele vererek acil ihtiyaç bulunmamasına rağmen el dezenfektanı ve maske üretimi yapması, korona virüse karşı sürdürülen mücadeleyi daha etkin kılıyor. Daha önce Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından üretilen el dezenfektanından sonra Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu personelinin özverili çalışması ile maske üretimine başlandı. Üretilen maskeler ile Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Üniversite’de faaliyet gösteren birimlerin ihtiyaçları olan maskelerin üretilmesi hedefleniyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve tüm dünyanın maske sorunu yaşadığına değinen Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Selma Şimşek, “Tüm dünya da maske sorunu yaşanıyor. Biz de küçük çapta da olsa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak maske üretimine destek veriyoruz. Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı Bölümü Tekstil Teknolojisi Programı Laboratuvarında maske üretimi yapıyoruz. Günlük kullanım olarak üretiyoruz ve istenirse sabunla yıkanıp tekrar kullanılabilir. Öncelikle Hastanemiz personelinin kullanımı için üretiyoruz tüm akademik ve idari personelimize de ihtiyaca göre üretiyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

Sivas Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:40
Öğle
12:36
İkindi
16:20
Akşam
19:22
Yatsı
20:47

Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Akın Eczanesi
Merkez
Güldeş Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Altı köyde karantina kaldırıldı

Altı köyde karantina kaldırıldı

Hedef, Bir Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Hedef, Bir Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Evler tek tek gezilerek dağıtıyor

Evler tek tek gezilerek dağıtıyor

İş adamından örnek davranış

İş adamından örnek davranış

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.