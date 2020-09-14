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Maske takmayan 101 kişiye 90 bin TL ceza

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.09.2020 18:42 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Eylül 2020 tarihinde alınan yasak kararına rağmen düğün eğlencesi yapan kişiler hakkında polis ekiplerinin tutatanak tutup ceza yazdığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Maske takmayan 101 kişiye 90 bin TL ceza

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Eylül 2020 tarihinde alınan yasak kararına rağmen düğün eğlencesi yapan kişiler hakkında polis ekiplerinin tutatanak tutup ceza yazdığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Çorumluoğlu ayrıca İlçe genelinde son 1 ay içerisinde maske takmayan 101 kişiye toplamda 90 bin 900 TL para cezası uygulandığını ifade etti.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Korona virus tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan kararlara ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Çorumluoğlu yazılı olarak yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi; “Koranavirüsle mücadele kapsamında 04.09.2020 tarihinden itibaren her türlü eğlence, düğün, nişan ve kına vb. etkinliklerin yapılması yasaklanmıştır. 13.09.2020 tarihinde Bağlık Mahallesinde bir adreste düğün yapıldığını ihbarı ardından İlçemiz Emniyet Müdürlüğü yetkilileri harekete geçmiş ve düğünün yapıldığı yere gidilmiştir. Emniyet ekipleri tarafından yasak şekilde yapılan düğün sonlandırılmış ve tutanak düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden idari para cezası uygulanmış olup savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca bilindiği üzere İlimiz ve İlçemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu devam etmektedir. Maske denetimleri her gün gerekli ekipler tarafından yapılmakta olup, İlçemizde son bir ay içerisinde 101 kişiye maske takmaması sebebiyle her bir kişiye 900,00.-TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Bununla birlikte, görülen lüzum üzerine; mevcut denetim ekibine ilaveten 2 grup halinde toplam 20 personelden oluşan maske denetim ekibi daha oluşturulmuş olup, 15.09.2020 tarihinden itibaren tüm ilçede maske denetiminin yapılmasına sıklıkla devam edilecektir. Maske ile ilgili kurallara uymayan vatandaşlarımıza idari yaptırım kararı uygulanacaktır. Ayrıca; İzolasyon koşullarını ihlal eden yada izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan, geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlamak üzere Valiliğimizce yurt/pansiyon gibi yerler belirlenerek bu kişiler buralarda süreçlerini tamamlayacaklardır.”

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