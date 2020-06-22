Maske takmayan 13 kişiye 11 bin 700 lira ceza yazıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde maske takmadan sokağa çıkan 13 kişiye 900’er lira toplamda 11 bin 700 TL para cezası kesildi.

Merzifon’da İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara, bugünden itibaren 900 lira ceza kesilmeye başlandı. Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran’da İçişleri Bakanlığı tarafından talimat gönderilmişti. Bakanlık, bugüne kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, bugünden itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istedi.

Bu nedenle, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca Türkiye genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

22 Haziran Pazartesi itibarıyla ilçede maske takma zorunluluğuna uymayan 13 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesildi.

