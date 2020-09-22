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Maske takmayan 25 kişiye para cezası uygulandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.09.2020 09:44 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda aranan 2 kişi yakalanırken maske takmayan 25, emre aykırı hareket etmekten 10 kişiye para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca Melikgazi İlçesinde; başta uyuşturucu olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan çalışmalarda; 848 şahıs ve 198 aracın sorgulaması yapıldı.

Maske takmayan 25 kişiye para cezası uygulandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda aranan 2 kişi yakalanırken maske takmayan 25, emre aykırı hareket etmekten 10 kişiye para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca Melikgazi İlçesinde; başta uyuşturucu olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan çalışmalarda; 848 şahıs ve 198 aracın sorgulaması yapıldı. Aranan 2 şahıs yakalanırken 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 25 kişiye maske takmamaktan, 10 kişiye emre aykırı hareket etmekten, 22 kişiye ise çeşitli trafik suçlarından olmak üzere toplam 57 kişiye 45 bin 576 TL idari para cezası uygulandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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