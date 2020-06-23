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Maske takmayan 5 kişiye ceza kesildi

AMASYA HABERLERİ  | 23.06.2020 18:51 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde maske takmama konusunda ısrar ederek sokağa çıkan 5 kişiye daha 900’er lira para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran’da talimat gönderilmişti.

Maske takmayan 5 kişiye ceza kesildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde maske takmama konusunda ısrar ederek sokağa çıkan 5 kişiye daha 900’er lira para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran’da talimat gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara, 22 Haziran’dan itibaren 900 lira ceza kesilmeye başlandı.

22 Haziran itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde olduğu gibi Merzifon’da da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesiliyor. Bu kapsamda 22 Haziran Pazartesi günü 13 kişiye 11 bin 700 TL ceza yazılmıştı. Cezalara rağmen maske takmamaya ısrar eden 5 kişiye de dün 900’er lira toplan 4 bin 500 lira ceza kesildi.

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