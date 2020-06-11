YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Maske takmayan 76 kişiye işlem yapıldı

Maske takmayan 76 kişiye işlem yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.06.2020 00:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde son iki haftada vaka sayılarında artış yaşanması üzerine maske ve sosyal mesafe denetimleri artırıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde son iki haftada vaka sayılarında artış yaşanması üzerine maske ve sosyal mesafe denetimleri artırıldı. Polis ekipleri yaptıkları kontrollerde 76 kişi hakkında maske takmamaktan işlem yaptı.
Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri 10 Haziran tarihinde Kdz. Ereğli İlçesinde “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” kapsamında 101 iş yeri, 13 park, 25 ticari taksi, 56 toplu taşıma aracı ile 392 şahısa denetim uyguladı. Yapılan kontrollerde polis ekipleri 1 gün içerisinde 76 kişi hakkında maske takmamaktan tutanak tutuldu. Yapılan kontrolleri duyarlı vatandaşlar destekleyerek denetimlerin artmasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
05:12
Öğle
12:58
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Aydın Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Gülşen Eczanesi
Caycuma
Hisarönü Eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kdz. Ereğli Belediyesi plajı yeni sezona hazırlıyor

Kdz. Ereğli Belediyesi plajı yeni sezona hazırlıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.