Maske üretimi için ’CE işareti’ uygunluk belgesi aldılar

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi maske üretimi için ’CE işareti’ uygunluk belgesi aldı.

Osmaneli Belediyesi, ürettiği maskeler için ’CE işareti’ uygunluk belgesi alarak, AB teknik uygunluk mevzuatı çerçevesinde gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ile tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uyduğunu gösterdi. Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezimizde Kadın Girişimciler Kooperatifi üyelerince üretilen maskeler kamu, özel sektör ve Korona virüsüyle mücadelesinde büyük katkı sağladı. Osmaneli Belediyesi üretilen maskeleri çarşı merkezine kurduğu Koronavirisüyle Mücadele Ofisinde ücretsiz dağıtılıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, maskelerin üretim kapasitesini arttırıp BEBKA destekleri ile Sağlık Bakanlığına sundukları projenin onayı ile ürün çeşitliliği ve kapasiteyi yükseltmek istediklerini söyleyerek, "Maskenin yanı sıra diğer sağlık ürünleri dezanfkan, hijyen, ortopedik dizlik, bileklik, kolonya gibi ürünleri üretecek orta ölçekli bir tesisi Osmaneli Belediyesi olarak gerçekleştireceğiz" dedi.

