YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Maske ve eldivenler gelişi güzel atılıyor

Maske ve eldivenler gelişi güzel atılıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların kullandığı eldiven ve maskeleri gelişi güzel attıkları görüldü.Uzmanların sürekli kullanılan eldiven ve maskelerin tıbbi atık olduğu ve gelişi güzel atılmaması yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar hastalığın yayılmasına neden oluyor.Korona virüs (Covid- 19) salgını sonrası Gölbaşı ilçesinde tüm uyarılarına karşın kullanılmış kirli maske ve eldivenler sokaklara atılıyor.

Maske ve eldivenler gelişi güzel atılıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların kullandığı eldiven ve maskeleri gelişi güzel attıkları görüldü.
Uzmanların sürekli kullanılan eldiven ve maskelerin tıbbi atık olduğu ve gelişi güzel atılmaması yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar hastalığın yayılmasına neden oluyor.
Korona virüs (Covid- 19) salgını sonrası Gölbaşı ilçesinde tüm uyarılarına karşın kullanılmış kirli maske ve eldivenler sokaklara atılıyor. Pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım ve insanların toplu olarak yaşadığı yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmesi ile birlikte kendini korumak isteyen vatandaşlar kullandıkları maske ve eldivenleri atarak çevreye zarar veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:06
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:41
Yatsı
21:14

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Çiğdem Eczanesi
Merkez
Karagöz Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Kahta Cumhuriyet mahallesinde karantina

Kahta Cumhuriyet mahallesinde karantina

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.