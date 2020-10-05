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Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 770 kişiye 666 bin 584 TL ceza

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.10.2020 14:26 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 770 vatandaşa 666 bin 584 TL ceza kesildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi.

Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 770 kişiye 666 bin 584 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 770 vatandaşa 666 bin 584 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 718 kişiye 646 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 52 kişiye ise 20 bin 384 TL para cezası kesildi.
Böylelikle bir haftada toplamda 770 kişiye 1milyon 666 bin 584 TL para cezası uygulandı.

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