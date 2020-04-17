YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Maskeler emniyete teslim edildi

Maskeler emniyete teslim edildi

BURSA HABERLERİ  | 17.04.2020 22:23 | Son Güncelleme

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Covid-19 ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere bin 500 adet siperlik maske ile 5 bin adet cerrahi maskeyi ziyaret ettiği Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a teslim etti.17 Nisan Cuma günü Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger beraberinde, Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mustafa Akyol, Nilüfer Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erol Ertürk ile birlikte, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ı Fatih Sultan Mehmet mahallesi hizmet binasında bulunan makamında ziyaret etti.Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bilim Sanat Merkezlerinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin atölyelerinde üretilen bin 500 adet yüz koruyucu siperlik maskesi ile 5 bin adet cerrahi maskeyi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirlerde kullanılmak üzere, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a teslim etti.

Maskeler emniyete teslim edildi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Covid-19 ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere bin 500 adet siperlik maske ile 5 bin adet cerrahi maskeyi ziyaret ettiği Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a teslim etti.
17 Nisan Cuma günü Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger beraberinde, Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mustafa Akyol, Nilüfer Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erol Ertürk ile birlikte, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ı Fatih Sultan Mehmet mahallesi hizmet binasında bulunan makamında ziyaret etti.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bilim Sanat Merkezlerinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin atölyelerinde üretilen bin 500 adet yüz koruyucu siperlik maskesi ile 5 bin adet cerrahi maskeyi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirlerde kullanılmak üzere, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a teslim etti.

Maskeler emniyete teslim edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi plazma toplayabilecek

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi plazma toplayabilecek

Bursa Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:16
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:51
Yatsı
21:16

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Bursa Başak Eczanesi
Nilufer
Çağdaş Eczanesi
Nilufer
Çağlayan Eczanesi
Osmangazi
İksir Eczanesi
Yildirim
Saygılı Eczanesi
Yildirim
Selam Eczanesi
Osmangazi
Sobacıoğlu Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Büyükorhan'a Yeni Kaymakam

Büyükorhan'a Yeni Kaymakam

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.