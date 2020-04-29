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Maskeli ve sosyal mesafeli anma töreni

YALOVA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921’de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921’de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı. Törende protokol maske taktı ve sosyal mesafeye de uydu.
Kocadere’deki 830 vatandaşın Yunan ve Ermeni çeteleri tarafından katledilişinin 99. yıl dönümü bu yıl sade bir törenle anıldı. Kocadere Şehitliğinde gerçekleştirilen törene; Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman ve Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten ile az sayıda protokol mensubu katıldı. Her yıl görkemli bir törenle gerçekleştirilen anma bu yıl korona virüs tedbirleri çerçevesinde sadece şehitlerin ruhları için Kur’an-ı Kerim okunması, şehitlik anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sınırlı kaldı. Törene katılan protokol üyeleri törende maske taktı ve sosyal mesafe kuralına da uydu.

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