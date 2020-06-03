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Maskesiz gezenler cezadan kaçamıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dışarıda maskesiz gezen kişilere tek tek yakalanarak cezai işlem uygulanıyor.Geçtiğimiz günlerde Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Adıyaman’da maskesiz dışarı çıkılmasının yasaklanmasının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde denetim başladı.

Maskesiz gezenler cezadan kaçamıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dışarıda maskesiz gezen kişilere tek tek yakalanarak cezai işlem uygulanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Adıyaman’da maskesiz dışarı çıkılmasının yasaklanmasının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde denetim başladı. Kent merkezinin bir çok noktasında denetim yapan polis ekipleri maskesiz gezen kişileri tek tek durdurarak haklarında cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Denetimler kapsamında maskesiz gezen kişilere 392 TL idari para cezası kesildi.

Maskesiz gezenler cezadan kaçamıyor

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