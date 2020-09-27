MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, bugüne kadar 4 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması yaptıklarını ifade ederek Manisa’dan İspanya’ya kadar olan mesafede hat döşediklerini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile birlikte Manisa TV ekranlarında ‘Gündem Özel’ programına konuk oldu. İdarenin hizmet, yatırım ve projelerinin anlatıldığı programda konuşan Genel Müdür Burak Aslay, 6 yıl önce sıfırdan kurulan idarenin bugüne kadar içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat döşeme çalışmalarında 4 bin kilometrenin üzerine çıktığını belirtti. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ise, Manisa merkez için büyük öneme sahip olan Gürle Ana İçme Suyu İsale Hattı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

4 bin kilometrenin üzerinde hat çalışması yapıldı

Küresel ısınma ile yağış rejimlerine dikkat çeken Genel Müdür Aslay, “İlçelerimizde büyük yatırımlar yaptık. Gölmarmara’da 8 kilometre, Soma’da 13 kilometre, Salihli ilçemizde 31 kilometre, Selendi, Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar’ın ana caddelerinde yağmur suyu hatları döşedik. Çok büyük kuşaklama hatları, menfezler ile yağmur sularını şehir merkezlerimizden uzaklaştırdık. Vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla gereken her çalışmayı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Genel Müdürlüğümüzün 6 yılda yapmış olduğu içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının uzunluğu 4 bin kilometrenin üzerinde. Yani Türkiye’den İspanya’ya uzanacak mesafe kadar hat döşedik. Vatandaşlarımız da ne kadar fazla çalışma yaptığımızı görüyorlar, biliyorlar” dedi.