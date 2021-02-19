YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. MASKİ, Akhisar’da muhtarları dinledi

MASKİ, Akhisar’da muhtarları dinledi

19.02.2021 14:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MASKİ, Akhisar’da muhtarları dinledi

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Akhisar ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Akhisar ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, istek ve talepleri dinleyerek idarenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve kazandırılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki mahalle muhtarları ile koordinasyonu sıkı tutarak, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Akhisar ilçesi Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi. Ziyarette, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Aybars Özbilgin de hazır bulundu. İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, tek tek istek ve talepleri dinledi, sorun yaşanan konuları ilgili daire başkanlığına bildirmek üzere gerekli notları aldı.

“Muhtarlarımızla koordinasyonu sıkı tutuyoruz”
MASKİ Genel Müdürlüğünün il genelindeki çalışmalarının sorunsuz gitmesi açısından muhtarlarla olan koordinasyonun önemli olduğunu belirten Daire Başkanı Çakır, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile ilçe ziyaretlerimizde Mahalle muhtarlarımızla buluşarak, varsa sorunları yerinde tespit ediyor, görüşlerini alıyoruz. 17 ilçede vatandaşlarımız ile aramızdaki en önemli köprü konumunda olan muhtarlarımızı dinleyerek, eksiksiz ve noksansız hizmet götürmek için çalışıyoruz” dedi.

MASKİ, Akhisar’da muhtarları dinledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Manisa Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:49
Öğle
13:29
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:16

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Durak Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Serap Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Fırında kalan ekmekleri barınağa bağışlıyorlar

Fırında kalan ekmekleri barınağa bağışlıyorlar

Manisalı öğrenciler EBA Erişim Merkezinde derslerine giriyor

Manisalı öğrenciler EBA Erişim Merkezinde derslerine giriyor

Toplu ulaşımda ALES mesaisi

Toplu ulaşımda ALES mesaisi

Öğrenciler EBA Erişim Merkezi’nde derslerine giriyor

Öğrenciler EBA Erişim Merkezi’nde derslerine giriyor

Dağda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Dağda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

MER Koleji Yeşilay’la birlikte ortak çalışmalara imza atacak

MER Koleji Yeşilay’la birlikte ortak çalışmalara imza atacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.