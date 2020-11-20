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MASKİ bir mahallenin daha su sıkıntısını giderdi

MANİSA HABERLERİ  | 20.11.2020 16:32 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi’nde açılan sondajın içme suyu terfi hattı ve enerji nakil hattının çalışmalarını tamamlayıp, mahallelinin içme suyu sorununa son verdi.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi’nde açılan sondajın içme suyu terfi hattı ve enerji nakil hattının çalışmalarını tamamlayıp, mahallelinin içme suyu sorununa son verdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor. İçme suyu kaynağı yeterli gelmeyen ve özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanan Kırkağaç’ın Kuyucak Mahallesi’nde, yeni açılan sondajın bin 100 metre içme suyu terfi hattı ve 600 metre enerji nakil hattının tamamlanmasıyla vatandaşlar büyük bir sorundan kurtuldu.

“Mahallemiz artık su sıkıntısı çekmeyecek”
Kuyucak Mahalle Muhtarı Ramazan Bacı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ çalışanlarına teşekkür ederek, “Kullandığımız sondaj artık vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında neredeyse hiç suyumuz olmuyordu. Yeni faaliyete geçen bu sondajla birlikte mahallemiz su sıkıntısından kurtulacak” ifadelerini kullandı.

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