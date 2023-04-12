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MASKİ güneş enerjisi santralleri ile gücünü yükseltiyor

12.04.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Nisan ayı meclis toplantısında, Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’nde 1 megavatlık güneş enerji santralinin tamamlandığını ifade ederek, Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi’nde de 5 megavatlık güneş enerji santralinin panel montajlarının devam ettiğini açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Ergün, Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’nde tamamlanan ve Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi’nde kurulumu devam eden güneş enerji santralleri hakkında bilgiler verdi.

"TOPLAMDA 8 MEGAVATLIK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİMİZ OLACAK"

Güneş enerjisi santralleri ile ilgili Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinde kurulum çalışmaların tamamlandığını Seyitli Mahallesi’nde de devam ettiğinin altını çizen Başkan Ergün, "İlimizde Manisa merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile Yunusemre Seyitli Mahallesi’nde kurulu gücü 2 megavat olan güneş enerji santrali tesislerimizle uzun bir süredir elektrik üretimi yapıyoruz. Daha önce müjdesini bu kürsüden verdiğim 25 milyon TL bedelle Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’mizin olduğu alanda başladığımız 1 megavatlık güneş enerji santralinde de panel montajlarımızı tamamladık. Kısa süre içerisinde hayırlısıyla elektrik üretimine başlayacağız. Aynı zamanda, yaklaşık 147 milyon TL bedelle Yunusemre ilçemiz Seyitli Mahallesi’nde başladığımız 5 megavatlık güneş enerji santralinde de panel montajlarımıza devam ediyoruz. Haziran ve Temmuz aylarında de devreye alarak 6 megavatlık bir geri dönüşümü sağlayacak yatırımımızda da bugünün şartlarına göre aylık geri dönüşümü 3 milyon civarında bir elektrik giderlerimizde tasarruf sağlamış olacağız" dedi.

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