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MASKİ, sokağa çıkma kısıtlamasında da çalıştı

MANİSA HABERLERİ  | 01.01.2021 19:24 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk gününde de sahadaki mesaisine devam etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk gününde de sahadaki mesaisine devam etti. Ekiplerimiz merkez Akpınar, Turgut Özal ve Yeniharmandalı Mahallelerini kapsayan ve demir yoluna paralel devam ederek karayolu altından menfeze bağlanan kurutma kanalında başladığı temizlik çalışmasını tamamladı. Trafik yoğunluğunu da düşünerek sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren MASKİ, bölgedeki taşkın riski ortadan kaldırıldı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz yeni yılın ilk gününde de sahadaki mesaisini sürdürdü. Ekiplerimiz merkez Akpınar, Turgut Özal ve Yeniharmandalı Mahallesinin sınırlarından geçen kurutma kanalında başlamış olduğu temizlik çalışmasını tamamladı. 6 kilometrelik çalışma ile kurutma kanalında yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırıldı. Demir yoluna paralel devam eden ve karayolu altından menfeze bağlanan kurutma kanalında trafik yoğunluğu da düşünülerek temizlik çalışmaları için sokağa çıkma yasağının olduğu yeni yılın ilk günü tercih edildi.

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