MASKİ su borcu yapılandırmasını evlerde yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bir ilke imza attı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında su borcunu yapılandırmak isteyen 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelerin evlerine giderek yapılandırma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 7256 Sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmayla ilgili çalışmalar devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan abonelerin mağdur olmaması adına, MASKİ personelleri tarafından evlere gidilerek yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ile yapılandırma sürecinde vatandaşlarımıza gerekli kolaylıkların sağlanması noktasında bir takım görüşmelerimiz oldu. Bu doğrultuda MASKİ olarak önlemlerimizi aldık. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelerimizin ayağına gidiyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız riske girmemiş ve yapılandırma merkezimizdeki yoğunluğu azaltmış oluyoruz. Evinden çıkamayan abonelerimiz Alo 185 çağrı merkezimizi arayarak taleplerini iletebilirler” dedi.

Uygulamadan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise, "Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü çok güzel bir uygulamayı hayata geçirdi. Virüs nedeniyle dışarı çıkmamız yasak. Bizlerde MASKİ’yi arayarak yapılandırmadan faydalanmak istediğimizi söyledik. Sağ olsunlar gelip işlemlerini yaptılar. Allah razı olsun" diye konuştular.



