MASKİ’den daha az enerji ile daha fazla içme suyu

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha az enerji ile daha fazla içme suyu temini için Manisa merkezdeki Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisi’nde çalışmalara başladı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, tesisteki motor ve pompaların yenilenmesiyle hem tasarruf edeceklerini hem de bu tasarrufun vatandaşlara daha fazla içme suyu temini noktasında yeni yatırımlara hayat vereceğini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu üretim tesislerini modern bir yapıya kavuşturmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa merkezin içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli tesislerden biri olan Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisi’nde enerji verimliliği açısından teknolojik bir sistem kurulması için çalışmalara başlandı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile birlikte tesiste başlayan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemede, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ve yetkili personel de hazır bulundu.