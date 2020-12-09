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MASKİ’den Kayışlar’a alt ve üstyapı müjdesi

MANİSA HABERLERİ  | 09.12.2020 13:56 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesini ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesini ziyaret etti. Aydınyer, mahallede yapılacak olan alt ve üstyapı ile içme suyu deposu imalatları doğrultusunda 29 Aralık’ta ihaleye çıkacaklarının müjdesini verdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahalleleri sağlıklı altyapılara kavuşturmaya devam ediyor. Altyapı çalışması yapılan yerlerin üstyapısını yapmadan işini noktalamayan MASKİ’den bir müjde de Saruhanlı’nın Kayışlar Mahallesine geldi. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, mahalle ziyaretinde 29 Aralık tarihinde ihaleye çıkılacağının müjdesini Mahalle Muhtarı Baki Ulu ile paylaştı. Aydınyer’in Kayışlar ziyaretinde Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Serdar Özgedik, MASKİ ilçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan ve Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu da yer aldı.

Kayışlar baştan başa yenilenecek
MASKİ, Kayışlar Mahallesinde 6 kilometre kanalizasyon, 10 kilometre de içme suyu hattını yenileyecek. Mahallede altyapı çalışmalarının yanı sıra 50 bin metrekare de üstyapı çalışması yapılacak. Mahalleye daha sağlıklı içme suyu ulaşmasını sağlamak için içme suyu deposu da inşa edilecek. Atıksuların sağlıklı bir şekilde toplanıp taşınması için de 2 foseptik kuyusu yapılacak.

“Çocuklarımıza, geleceğimize sağlıklı bir altyapı bırakılacak”
Kayışlar Mahalle Muhtarı Baki Ulu, mahallelerine çok önemli bir yatırım yapılacağını belirterek, “Sayın Cengiz Başkanım ve ekibinin projelerini iyi bir şekilde uyguladığını biliyoruz. Kayışlar Mahallesinin altyapı projesi bizim için çok önemliydi. Mahallemizde çok güzel çalışmalar yapılacak. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza, geleceğimize sağlıklı bir altyapı bırakılacak. Sayın Başkanımıza selamlarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayışlar’ın ihale tarihi 29 Aralık
Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Kayışlar Mahallesinin ihale tarihinin EKAP tarafından 29 Aralık olarak belirlendiğini belirterek, “Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Sayın Başkanımız Cengiz Ergün ile inşallah Kayışlar Mahallesini ziyaret edeceğiz” dedi.

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