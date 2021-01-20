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MASKİ’den sayaç açıklaması

20.01.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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MASKİ’den sayaç açıklaması

MASKİ Genel Müdürlüğü, bazı haber sitelerinde yer alan sayaç değişimi ile ilgili haberin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, bazı haber sitelerinde yer alan sayaç değişimi ile ilgili haberin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. MASKİ yetkilileri, okuma yaparken arızalı olduğu tespit edilen sayaçların geçmişte olduğu gibi günümüzde de aynı şekilde değiştirildiği vurgulandı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı internet sitelerinde sadece tek bir aboneye ait sayaç değişimini il genelinde yapılan bir çalışma gibi yansıtan haberin gerçek dışı olduğunu belirtti. MASKİ yetkilileri, okuma esnasında kamu zararı oluşmaması için arızalı olduğu tespit edilen sayaçların geçmişte olduğu gibi değiştirildiği ifade edildi. İlgili Yönetmeliğin “Abonelerin arızalı, çalışmayan ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçları, İdareye ait sayaç takılarak değiştirilir, sayaç ücreti İdarenin sayacı temin ettiği bedel üzerinden abonelerden tahsil edilir” olan 22’inci maddesi de kamuoyu ile paylaşıldı. Sadece bir aboneye ait sayacın arızasından kaynaklı değiştirilmesinin tüm Manisa ile ilgilisinin olmadığı belirten MASKİ, bu tür durumlarda vatandaşa bilgi verildiğinin de altını çizdi.

MASKİ’den sayaç açıklaması

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