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MASKİ’den sevindiren hizmet

MANİSA HABERLERİ  | 22.11.2020 14:46 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde 15 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işi ile 500 tonluk içme suyu deposu inşaatına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde 15 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işi ile 500 tonluk içme suyu deposu inşaatına başladı. 120 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışması da yapılacak olan mahalleye daha önceden de 18 kilometre kanalizasyon hattı döşenmişti.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin de alt ve üstyapısını sağlıklı hale getiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde 15 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Mahallede daha önce 18 kilometre kanalizasyon hattı ile kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışması da gerçekleştirilmişti.

120 bin metrekare üstyapı da yapılacak
Altyapısını modern bir yapıya kavuşturduğu yerleşim yerlerinde üstyapı işini de yapan MASKİ, Gökkaya Mahallesinde 120 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışması da gerçekleştirecek. Mahalle altıyla ve üstüyle yepyeni bir yapıya kavuşacak.

500 tonluk içme suyu deposunda çalışmalar sürüyor
MASKİ, proje kapsamında mevcut depoya ilave olarak 500 tonluk içme suyu deposu inşaatına da başladı. Çalışmaların büyük bir hızla ilerlediği depo, mahallenin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak.

Muhtardan teşekkür
Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökkaya Mahalle Muhtarı Kadir Türker ise şunları söyledi: “Mahallemizde başlatılan içme suyu hattı çalışması ve depo yapımı devam ediyor. Kanalizasyon çalışmaları tamamlandı. Yakın zamanda kilit parke döşeme işi de yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e mahallem adına teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyoruz.”

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