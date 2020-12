MASKİ’den su tasarrufu çağrısı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyonları, Manisa’da yaşanabilecek susuzluk tehlikesine karşı yaptığı çalışmalara ilk olarak Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek başladı. Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen çalışma ziyaretinde MASKİ’nin 625 bin abonesi olduğu ifade edilerek her ailenin her ay bir ton su tasarrufu yapması durumunda il genelinde aylık 625 bin ton su tasarrufu yapılacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısında iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve susuzluk tehlikesi ile ilgili verilen önerge sonrasında Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri çalışmalara başladı. Komisyon üyeleri ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bir çalışma ziyareti düzenledi. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve ekibinin katıldığı toplantıda Manisa’daki su rezervleri, içme suyunun durumu ve MASKİ’nin aldığı önlemler görüşüldü.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, komisyon toplantısında bir sunum gerçekleştirereki “Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile MASKİ olarak kayıp kaçağın önüne geçmek adına 2 bin 200 kilometre yeni içme suyu hattı döşedik. Bununla birlikte mevcut depolardaki sızıntıları engellemek ve sağlıklı içme suyu için bin 87 su depomuzu baştan aşağıya yeniledik. Su kaynaklarının kirlilikten korunması için ise atıksu arıtma tesislerine 300 milyon liralık yatırım yaparak toplamda 19 tesis ile bugüne kadar 200 milyon metreküp atıksu arıtımı sağladık. Önümüzdeki dönemde de 400 milyona yakın yatırım yaparak, atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi bırakmayacağız. Aynı zamanda Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında Manisa’nın 17 ilçesindeki 78 okulda düzenlediğimiz seminerler ile 10 bin öğrenciye ulaştık. Tüm ilçeleri tek tek ziyaret ederek, çocuklarımıza suyun önemini ve tasarruf yöntemlerini anlattık” dedi.

“Su kaynaklarımız hızla tükeniyor”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Doğan Ensivri ise, Manisa’nın yüzeysel su kaynaklarının kısıtlı olduğunu belirterek, içme suyunun yeraltı su kaynaklarından karşılandığı ve yaşanan kuraklık sonucu her yıl daha derinlere indiğini söyledi. Yakın bir gelecekte Manisa’nın içme suyu, tarımsal ve sanayi alanında su sıkıntısı yaşayabileceğini sözlerine ekleyen Komisyon Başkanı Ensivri, su kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması için kamu, sanayi, tarım ve evsel kullanımda ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Manisalı vatandaşların yaşanabilecek olası su krizini önlenmesi noktasında MASKİ ile ilgili şu konulara değinildi: Kamu kurum ve kuruluşlarında su tasarrufu yapılması. Ayrıca Belediyelerin rekreasyon alanlarında kuru peyzaj ve susuz bitkilerin değerlendirilmesi ile birlikte içme suyunun sulamada kullanılmaması, evsel kullanımlarda tasarruf yapılması, içme suyunun vatandaşlar tarafından tarımsal amaçlı kullanılmaması, atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suların uygun yerlerde değerlendirilmesi, su tasarrufu ile ilgili bilgilendirici görsel ve yazılı çalışmaların yapılması.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Doğan Ensivri, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’a verdiği bilgiler için teşekkür ederek, Meclis Komisyonlarının konuyla ilgili belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile görüşmelere devam edeceğini ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması için tarım ve sanayi alanında da çalışmalar yapılacağını söyledi.